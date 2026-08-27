Arriva l’Here We Go di Romano: c’è l’intesa per Moise Kean al Como

Fabrizio Romano ha riportato l’intesa raggiunta per l’attaccante italiano

Sono stati giorni intensi sull’asse Firenze-Como per Moise Kean. La sensazione, già nella giornata di oggi, era che Fiorentina e Como potessero finalmente trovare un accordo per l’attaccante. Sensazione che si è trasformata in realtà, secondo quanto riportato dall’autorevolissimo giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

La fumata bianca è arrivata: base di intesa per l’attaccante che passerà al Como dalla Fiorentina per 10 milioni di prestito, 25 di obbligo di riscatto garantito più altri 5 milioni di bonus.



Kean ha voluto solo il Como e i due club ora passano alla parte formale dell’affare dopo l’accordo verbale.