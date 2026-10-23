Arokodare stende l’Atalanta di Sarri: poteva essere lui il dopo Kean. All’Ajax 5 gol in 10 partite

Arokodare vola in Olanda, la Fiorentina al suo posto ha preso Oulai

Tra i tanti nomi accostati alla Fiorentina durante il calciomercato estivo c’era anche quello di Tolu Arokodare. Attaccante centrale all’epoca del Wolwerhampton. Il calciatore era stato cercato e sondato dalla Fiorentina che era alla ricerca di un attaccante visto che Kean era in aria di cessione.

Il calciatore aveva anche espresso ai dirigenti la volontà di andarsene ma alla fine non se ne fece di nulla perché la Fiorentina scelse come ultimo slot extracomunitario Inao Oulai. L’attaccante però che dopo l’interesse della Fiorentina aveva già rotto con il suo club è stato poi ugualmente ceduto all’Ajax dove si sta mettendo in mostra.

Ieri contro l’Atalanta di Sarri ha messo a referto un gol e un assist nel 2-0 contro la dea e in generale il suo impatto con i lancieri è stato importante: in 10 partite tra campionato e Conference League ha collezionato 5 gol e 2 assist in 480 minuti. Vuol dire un gol o un assist ogni 70 minuti, una media non male