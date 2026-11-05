Argentina, Scaloni congela la maglia numero 10 di Messi: Mastantuono dovrà attendere
Secondo quanto anticipato da TyC Sports, il ct dell'Albiceleste non avrebbe intenzione di assegnare subito la numero 10 lasciata libera dalla pulce
Il dopo Lionel Messi, almeno per quanto riguarda la maglia più iconica dell'Argentina, può ancora attendere. Dall'Albiceleste filtra infatti una decisione importante del commissario tecnico Lionel Scaloni: la numero 10 appartenuta alla Pulce non verrà assegnata nelle prossime partite di novembre. Un'indicazione anticipata da portale argentino TyC Sports, destinata inevitabilmente ad alimentare le discussioni sul futuro della nazionale argentina.
Tra i principali indiziati per raccogliere un'eredità tanto pesante figurano Nico Paz e Franco Mastantuono. Due giovani talenti sui quali l'Argentina ripone grandi aspettative, ma che dovranno ancora dimostrare di poter sostenere il peso di una maglia che, per anni, ha rappresentato il simbolo assoluto del calcio argentino.
Per Mastantuono, in particolare, si tratta di un'investitura che potrebbe arrivare soltanto con il tempo. Il giovane talento argentino è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione e il suo percorso viene osservato con attenzione anche dal pubblico della Fiorentina, sempre sensibile alle vicende dei giovani prospetti internazionali.
La scelta di Scaloni, dunque, sembra andare nella direzione della prudenza: nessuna fretta di individuare un erede di Messi, nessuna investitura anticipata. La numero 10 resterà per ora senza padrone, mentre Mastantuono e Nico Paz saranno chiamati a guadagnarsi sul campo il diritto di indossarla.