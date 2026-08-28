Aquilani: "Thorstvedt è a disposizione, per noi è importante. Vedremo cosa succederà sul mercato"

Le parole di Alberto Aquilani su Thorstvedt

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Alberto Aquilani ha parlato dell'obiettivo di mercato Viola Kristian Thorstvedt:

“Kristian, finché lo vedo, anche solo che si allena con la maglietta verde, lo prendo in considerazione. Abbiamo già parlato, detto e ridetto, quindi io poi faccio l’allenatore e alleno chi ho in campo, chi è a disposizione e chi mi dimostra che è consapevole e attivo nel voler fare una grande partita".

"Ha fatto meglio gli ultimi giorni, si è messo a disposizione, quindi ha dato disponibilità a livello fisico e poi l’ho fatto entrare perché è un giocatore importante. Adesso mancano ancora dei giorni, poi quando finirà tutto ci risiederemo e capiremo quello che si vuol fare, sapendo che io poi metto in campo sempre gente molto motivata”.