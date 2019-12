Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Under 18 Alberto Aquilani alla festa del Settore Giovanile viola: “Qui ho trascorso tre anni fantastici. Questo è il mio primo anno da allenatore, l’Under 18 è una nuova categoria, ho sposato con entusiasmo questo progetto di crescita. Voglio essere amico dei ragazzi anche se sempre con rispetto, posso aiutarli attraverso le mie esperienze. Ho avuto la fortuna di militare in grandi club. Per arrivare ad alti livelli c’è soltanto un suggerimento, tanto sacrificio e lavoro, chi ha innate qualità ovviamente è avvantaggiato”.