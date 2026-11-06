Aquilani: “Non possiamo prendere il gol preso con la Fiorentina a un minuto dal 45esimo”

Aquilani ripensa alla sconfitta con la Fiorentina

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico e valida per l'undicesima giornata di Serie A

La gara con la Roma diventa importante per il Sassuolo. Lei come sta vivendo questo momento e cosa sta dicendo ai ragazzi? "È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l'area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po' di morale. Poi la partita dura 90 minuti, si può perdere in un determinato modo, ma poi devi mettere dentro tante cose e conta più l'uomo che il calciatore. Lo riporta Tuttomercatoweb