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Aquilani: “Non possiamo prendere il gol preso con la Fiorentina a un minuto dal 45esimo”

Aquilani ripensa alla sconfitta con la Fiorentina

A cura di Andrea Pagni
06 novembre 2026 13:23
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Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico e valida per l'undicesima giornata di Serie A

La gara con la Roma diventa importante per il Sassuolo. Lei come sta vivendo questo momento e cosa sta dicendo ai ragazzi? "È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l'area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po' di morale. Poi la partita dura 90 minuti, si può perdere in un determinato modo, ma poi devi mettere dentro tante cose e conta più l'uomo che il calciatore. Lo riporta Tuttomercatoweb

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