Aquilani: “Iachini mi ha insegnato e sgridato quando serviva. Coppa Italia Primavera? Va vinta”

Oggi Alberto Aquilani, nuovo tecnico della Fiorentina primavera ha parlato ai canali ufficiali viola.

“Il destino è in quest’avventura, mi trovo bene in questa società. Prima ho iniziato con l’under 18 poi mi hanno aggregato alla Prima squadra con Iachini, una cosa inaspettata ma davvero bella. Beppe ha dei valori importanti, mi ha insegnato e sgridato quando serviva. Ringrazio tutti i calciatori in rosa, sono speciali con me. Vedere lo spogliatoio dalla parte dello staff mi ha fatto crescere.

Questa è stata una settimana particolare, continuo a seguire la prima squadra, ho diretto pochi allenamenti con la Primavera ma nei giovani vedo tanta voglia, bisogna trasformare la foga in frenesia. Finale di Coppa Italia? Meritata da Bigica, dobbiamo fare una grande gara. La finale è una partita a sé, dobbiamo vincere”.