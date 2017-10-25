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Antognoni: "Cerchiamo conferme dopo le ultime due vittorie. Simeone? Anche se non segna..."

Giancarlo Antognoni, attualmente club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Cerchiamo conferme dalle due partite precedenti, entrambe vinte, anche se le partite sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 21:29
Antognoni: "Cerchiamo conferme dopo le ultime due vittorie. Simeone? Anche se non segna..." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Giancarlo Antognoni, attualmente club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Cerchiamo conferme dalle due partite precedenti, entrambe vinte, anche se le partite sono tutte diverse e strane".

Prosegue Torino, da lui stesso definito: "Una buona squadra".

E conclude con un pensiero su Simeone: "Simeone? Anche se non segna l’importante è che lavori per la squadra".

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