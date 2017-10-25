Antognoni: "Cerchiamo conferme dopo le ultime due vittorie. Simeone? Anche se non segna..."

Giancarlo Antognoni, attualmente club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Cerchiamo conferme dalle due partite precedenti, entrambe vinte, anche se le partite sono...

Giancarlo Antognoni, attualmente club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Cerchiamo conferme dalle due partite precedenti, entrambe vinte, anche se le partite sono tutte diverse e strane".

Prosegue Torino, da lui stesso definito: "Una buona squadra".

E conclude con un pensiero su Simeone: "Simeone? Anche se non segna l’importante è che lavori per la squadra".