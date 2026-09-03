Anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata: Fiorentina-Juventus domenica 8 novembre alle 20:45

Con l'Inter domenica alle 12:30, Fiorentina Juventus chiude l'11esima giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 12ª giornata. Di seguito il programma completo delle partite della Fiorentina nel periodo indicato, con le relative piattaforme di trasmissione:

Genoa - Fiorentina: sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Fiorentina – Como: domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Inter – Fiorentina: domenica 25 ottobre ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina – Atalanta: giovedì 29 ottobre ore 20.45 (DAZN)

Sassuolo – Fiorentina: lunedì 2 novembre ore 18.30 (DAZN e SKY)

Fiorentina – Juventus: domenica 8 novembre ore 20.45 (DAZN)

Monza – Fiorentina: lunedì 23 novembre ore 18.30 (DAZN)