Angelozzi esalta Grosso: "Dopo Di Francesco lo volevo portare al Sassuolo. Saprà confrontarsi con Firenze"

L'uscente DS del Cagliari non ha dubbi sul futuro in viola del campione del Mondo 2006: "Farà bene con la Fiorentina"

Con l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'uscente DS del Cagliari Guido Angelozzi, ha voluto dire la sua sul neo tecnico dei viola, partendo dalla sua carriera da giocatore fino ad arrivare a un retroscena di qualche anno fa: "L’ho scoperto quando giocava nel Chieti in C2, io lavoravo a Perugia con Gaucci. Con noi fece un percorso splendido, fino a diventare campione del Mondo. Dopo l’addio di Di Francesco lo volevo portare al Sassuolo, ma la Proprietà non se la sentì. Grosso è un uomo di calcio e dai grandi valori. Vuole sempre dominare la partita. Ha la personalità e l’esperienza per confrontarsi con una piazza come Firenze.