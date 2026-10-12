Andreazzoli: "Meritavamo di più, ma dobbiamo crescere nella qualità del gioco che proponiamo"
Il tecnico della Primavera viola ha parlato dopo il pareggio col Parma
Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, ha analizzato ai microfoni dei canali ufficiali della società il pareggio per 1-1 conquistato contro il Parma.
La valutazione del match
"Raccogliamo un risultato positivo contro un avversario di valore, sia dal punto di vista atletico che sul piano della qualità. In avvio ci hanno creato qualche grattacapo, ma la squadra ha saputo compattarsi in fase difensiva per poi venir fuori alla distanza. Complessivamente è stata una partita giocata ad armi pari e nella ripresa avremmo persino meritato qualcosa in più. Mi sarebbe piaciuto che i ragazzi venissero ripagati con una vittoria, ma il nostro percorso di crescita prosegue con costanza."
Gli aspetti da migliorare
"Siamo ancora un po' imprecisi e poco lucidi negli ultimi metri: fatichiamo a concretizzare la mole di gioco e le occasioni che costruiamo con tanta fatica. Non si tratta assolutamente di un problema di atteggiamento o di impegno, ma solo di un deficit di qualità e precisione. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare ogni giorno, sapendo che ci vorrà la giusta pazienza per vedere i progressi desiderati."