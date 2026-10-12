Andreazzoli: "Meritavamo di più, ma dobbiamo crescere nella qualità del gioco che proponiamo"

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, ha analizzato ai microfoni dei canali ufficiali della società il pareggio per 1-1 conquistato contro il Parma.

"Raccogliamo un risultato positivo contro un avversario di valore, sia dal punto di vista atletico che sul piano della qualità. In avvio ci hanno creato qualche grattacapo, ma la squadra ha saputo compattarsi in fase difensiva per poi venir fuori alla distanza. Complessivamente è stata una partita giocata ad armi pari e nella ripresa avremmo persino meritato qualcosa in più. Mi sarebbe piaciuto che i ragazzi venissero ripagati con una vittoria, ma il nostro percorso di crescita prosegue con costanza."