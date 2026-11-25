L'analisi Andreazzoli fu profetico sul Viola Park, Nazione: "Fu chiaro, stare troppo bene a volte non è una cosa positiva"

Se non altro stavolta - è l’auspicio del club - il ritiro potrebbe avere un senso proprio perché, a differenza di un anno fa, lo spogliatoio è unito

Per imparare a lottare (di nuovo) per la salvezza, la Fiorentina si chiuderà nel salotto di casa sua. Dopo il 3-0 di Monza, Vanoli e la società hanno infatti deciso di comune accordo che da domani la squadra resterà in ritiro al Viola Park almeno fino a sabato sera, quando tutta la comitiva partirà per Udine. La scossa, insomma, sarà affidata al posto in cui i giocatori si allenano tutti i giorni e dove hanno a disposizione ogni tipo di comodità: «Abbiamo il massimo al Viola Park, le cinque stelle a tutti i livelli» disse Fabio Paratici a febbraio, nel giorno della sua presentazione. Per il ds, allora, era una ragione per credere che la Fiorentina potesse tirarsi fuori dai guai. Oggi, con un nuovo allarme rosso in classifica, quello stesso posto dovrà servire al club per scuotere la squadra. E qui sta il paradosso: quanto può cambiare le abitudini di un gruppo la scelta di trattenerlo proprio dove quelle (pessime) abitudini si sono formate? Il rischio infatti è che, una volta finita la cena, la novità più avvertita sia solo quella di salire in camera anziché tornare a casa. Cambierà il programma delle serate, certo, ma il resto della giornata avrà i ritmi di sempre.

In estate, parlando a La Nazione del percorso dei ragazzi della Primavera, anche Aurelio Andreazzoli aveva messo a fuoco il rovescio della medaglia di tanto benessere: «Stare troppo bene a volte non è il viatico migliore per fare quello scalino». Ai grandi, adesso, toccherà una salita diversa: la squadra costruita in estate per divertire dovrà imparare al più presto a stare dentro partite in cui il primo compito è quello di restare sempre uniti, anche a costo di andare sotto nel risultato. Se non altro stavolta - è l’auspicio del club - il ritiro potrebbe avere un senso proprio perché, a differenza di un anno fa, lo spogliatoio è unito e ha accettato senza fiatare la decisione della società, consapevole del momento quantomai delicato.

Il segnale più concreto è arrivato lunedì nella pancia del Brianteo, con un faccia a faccia schietto e costruttivo subito dopo il fischio finale a cui ha fatto seguito la sferzata di capitan De Gea ai compagni, una dura presa di posizione che ha fatto il paio con i concetti espressi da Vanoli. Ieri mattina intanto, dopo la notte al Viola Park, la squadra ha svolto una seduta di scarico, con Viery che si è sottoposto a terapie dopo l’infortunio di lunedì (e oggi effettuerà degli esami per capire l’entità del problema): il confronto del Brianteo è rimasto per il momento l’unico ma è probabile che possa riprendere da domani, quando comincerà il ritiro vero e proprio. Occhio però: se il risultato in Friuli sarà deludente, il ritiro potrebbe anche proseguire ad oltranza, come avvenuto nella scorsa stagione. Già domenica, intanto, si capirà se le notti nel salotto di casa avranno avuto un peso.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione