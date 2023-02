Ancora non si sono ripresi, Montero: “Bisogna provare vergogna per la sconfitta contro la Fiorentina”

Venerdi sera, sul campo di Vinovo, la Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani ha vinto per 1-5 contro i pari età della Juventus in campionato. Una vittoria meravigliosa per la squadra viola, una vera e propria lezione di calcio. A fine gara, l’allenatore bianconero, l’ex giocatore Paolo Montero, ha parlato di una vera e propria vergogna. Questo il video delle sue parole:

