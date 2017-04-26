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Anche Selke nella lista dei desideri di Corvino: lascerà il RB Lipsia a fine stagione

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Anche Selke nella lista dei desideri di Corvino: lascerà il RB Lipsia a fine stagione

Redazione

26 Aprile · 18:15

Aggiornamento: 26 Aprile 2017 · 18:15

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Corvino

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Monchi e Corvino, due direttori sportivi da tempo attenti ai migliori talenti da lanciare e rilanciare per favorire sia la propria squadra che i bilanci del club. I due ds di Roma e Fiorentina stanno ora osservando entrambi lo stesso obiettivo. SI tratta di Davie Selke, attaccante tedesco classe ’95 la cui parabola esplosiva sembra essersi fermata nell’RB Lipsia. A fine stagione andrà via dato lo scarso utilizzo e rappresenterebbe un’occasione unica di mercato. La Fiorentina, inoltre, rischia di perdere sia Babacar che Kalinic ed è alla ricerca di alternative di grande prospettiva.

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