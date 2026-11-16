Anche Merlo si schiera con Fagioli: "Se discutiamo lui finisce il calcio, tecnicamente tra i migliori"

"Sta passando un momento difficile, dipende dall'allenatore capire come sfruttarlo al meglio"

L'ex Fiorentina Claudio Merlo ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del momento dei Viola. Ecco le sue parole:

"I giocatori hanno alti e bassi, è normale. Non discutiamo Fagioli che sennò il calcio finisce. Sta passando un momento difficile, dipende dall'allenatore capire come sfruttarlo al meglio. Discutere Fagioli è una cosa brutta. I giocatori ripeto sono questi, sono normali questi momenti. Fagioli tecnicamente è tra i più bravi in Italia, non ci sono discussioni. Lui è stato sempre tra i migliori, adesso ha un attimo di appannamento. L'allenatore deve parlare col ragazzo e capire in che situazione è".

Sulla difesa viola, invece Merlo ha parlato così: "Difficile cambiare questa squadra coi calciatori in rosa. Forse Ranieri può dare un po' di solidità, ma a gennaio la Fiorentina deve prendere un grande difensore. Poi c'è anche De Gea che ultimamente lascia a desiderare, tra portiere e difesa questa squadra deve migliorare. Secondo me devono migliorare tecnicamente. Un grande allenatore come Nils Liedholm mi diceva che la tecnica si allena e migliora sempre, anche a trent'anni".