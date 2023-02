Ci sarà anche Rocco Commisso in Portogallo al seguito della Fiorentina impegnata alle 18.45 contro il Braga, il patron viola sarà accompagnato dalla moglie Caterina. Con lui anche il direttore generale Joe Barone. Dunque la proprietà viola non smette di far sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza alla truppa in questo momento di difficoltà.

