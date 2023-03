Amrabat, senti Laporta: “Abbiamo un grande centrocampo, non credo ci sia bisogno di un nuovo rinforzo”

Questa mattina dalla Spagna è arrivata la notizia che il Barcellona sta continuando a seguire il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, per la prossima sessione di calciomercato. Ma le dichiarazioni del presidente blaugrana, Joan Laporta, sembrano allontanare un possibile rinforzo per il centrocampo di Xavi: “Dobbiamo ingaggiare un terzino destro, anche un centrale a seconda delle occasioni, sicuramente anche un attaccante in più ma probabilmente dobbiamo vendere qualcuno. Non sono sicuro di aver bisogno di un nuovo centrocampista, abbiamo un grande centrocampo”.