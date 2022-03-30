Amrabat ha chiesto un permesso speciale alla Fiorentina, tornerà ad allenarsi solo venerdì

Dal centro sportivo si registrano i rientri dei primi nazionali della Fiorentina, gli ultimi saranno i sudamericani. Amrabat qualche giorno in più

Come riporta Radio Bruno, iniziano a tornare in Italia i nazionali della Fiorentina che erano in giro per l'Europa e per il mondo con le rispettive nazionali. Torreira tornerà in Italia domani mattina e domani pomeriggio si allenerà regolarmente in gruppo, stesso discorso per gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta che sono tornati a Firenze in giornata e che domani saranno al centro sportivo. Gli europei invece, da Biraghi fino a Milenkovic e Terzic e i polacchi Dragowski e Piatek già oggi erano in città. Discorso diverso per Amrabat, che, nonostante abbia giocato ieri la sua ultima partita con il Marocco ha chiesto alla società viola due giorni di permesso e sarà a Firenze solo giovedi con probabilmente il primo allenamento solo nella giornata di venerdi con il resto della truppa viola.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU LE NORMAND

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