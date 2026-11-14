Amoruso: "Vanoli ha girato tutti i difensori, ancora la retroguardia non funziona e prendi sempre gol"

L'ex difensore ha parlato del reparto difensivo dei gigliati

Oggi l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il delicato periodo attraversato dalla formazione guidata da Paolo Vanoli.

“Per Vanoli è complesso intervenire su un reparto che di fatto in questi giorni è assente dal Viola Park: la retroguardia è la zona del campo che incassa più reti e manifesta maggiori criticità. Per sistemare i meccanismi serve un lavoro collettivo, reso però quasi impossibile dagli impegni delle nazionali: in queste condizioni diventa tutto estremamente difficile. Quando i limiti riguardano più i singoli che l'organizzazione generale, diventa complicato allenare il calciatore individualmente. Oltre a sedute mirate si può fare ben poco, se non insistere sul livello di attenzione. Quando parlo di lavoro di reparto, comunque, includo anche i due centrocampisti centrali, che finora non stanno assicurando una copertura adeguata. Riuscire a subire meno reti permetterebbe anche agli attaccanti di scendere in campo molto più sereni”.

“Ecco cosa penso di Viery”

Spazio poi a una valutazione su Viery: “Ritengo che Viery possieda doti notevoli, ma occorre metterlo nelle condizioni di esprimere ciò che gli riesce meglio; caricarlo di eccessive responsabilità ora sarebbe controproducente. È un ragazzo giovane, proviene da un torneo decisamente meno attento alla tattica e alla fase difensiva rispetto alla Serie A, e si è ritrovato in un pacchetto arretrato privo di vere figure carismatiche. Ha qualità importanti, ma necessita di una guida accanto: possiede senz'altro una grinta spiccata che lo avvantaggia, pur dovendo imparare a gestirla. Per affinare l'intesa di reparto servono minutaggio, errori e analisi: al di là delle indicazioni del mister, un giocatore intelligente rivede i propri sbagli anche per conto suo. È questo il percorso di crescita dei migliori, e spero che il brasiliano dimostri di avere questa mentalità”.

“Vanoli in difesa li ha ruotati tutti, ma l'esito non cambia”

Infine, una riflessione sulle gerarchie difensive: “Al momento nessuno nella retroguardia gigliata può considerarsi un titolare intoccabile. È evidente che Vanoli stia puntando sugli elementi con maggiore vissuto ed esperienza, eppure li ha alternati tutti senza ottenere finora risposte diverse: chiunque scenda in campo, la Fiorentina continua a incassare una media di due reti a gara. Questo dato impone una seria riflessione, perché evidenzia la mancanza di un parco difensori realmente affidabile”.