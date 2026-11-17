Amoruso sulla difesa: "Dragusin pesante e macchinoso, Viery ottimo giocatore ma deve essere guidato"

"In questo momento in difesa non ne salvi uno e spero che Vanoli abbia iniziato a lavorare più di reparto per essere molto più compatti e non lasciare sempre il singolo a risolvere i problemi"

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina soffermandosi soprattutto sul reparto difensivo. Ecco le sue parole:

"Ci sono due aspetti della squadra che vanno migliorati. La difesa perchè non si può partire da -2, spero si inizi a difendere di reparto e che i difensori facciano i difensori. Quando sono in difficoltà devono cercare meno l'anticipo ed evitare uscite palla al piedi, sempre svegli e attenti. Magari con le squadre che andremo ad affrontare i valori saranno lì e si faranno sentire. Lunedì affronti un avversario che se l'è sempre giocata, ha avuto occasioni, le squadre di Juric possono avere problemi ma se la giocano. Soprattutto partiranno forti e mi immagino un inizio come contro il Genoa, quindi bisogna subito essere attenti e dare un impronta.

Dragusin? Non si capisce effettivamente se Dragusin è questo o è un giocatore che si sta ritrovando, mi auguro sia così. Rispetto a quando giocava al Genoa sembra più pesante e macchinoso e forse era più libero da compiti difensivi. Non è neanche al 60% di quel giocatore che abbiamo visto in quegli anni e dopo che si è infortunato ha giocato poco. In questo momento in difesa non ne salvi uno e spero che Vanoli abbia iniziato a lavorare più di reparto per essere molto più compatti e non lasciare sempre il singolo a risolvere i problemi. Soprattutto io non li vedo parlare, gesticolare in campo. Le discussioni e i rimproveri in campo sono importanti, senza bisogno di offendere il compagno.

Gli errori e Viery? Secondo me è un ottimo giocatore. Molto fisico e difensore vecchio stile, ma ha bisogno di essere guidato perché è giovane. Nelle uscite credo che Dragusin e Pongracic e chi che sia non gli diano un aiuto. Ci sono troppe distanze e buchi che gli avversari sfruttano con una facilità assurda. Nella mia classifica qualitativa Pongracic è il primo perché ha tutto, al secondo posto metto il Dragusin che deve ancora migliorare e poi a pari merito Viery e Ranieri. Quest'ultimo è quello che sa guidare di più la difesa.