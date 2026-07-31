Amoruso: "Mastantuono può esplodere a Firenze, ma il prestito secco non avrebbe senso"

Il pensiero di Amoruso su Mastantuono

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato il possibile arrivo Franco Mastantuono al Pentasport di Radio Bruno: "Purtroppo su di lui ci sono tantissime squadre, la speranza è che il rapporto di Paratici col Real possa fare la differenza. La problematica principale è data dal fatto che i Blancos hanno investito molto sul giocatore e quindi vogliono il prestito secco, che però sarebbe una formula di poco senso per la Fiorentina".

“Sul valore del calciatore c'è poco da dire: è giovane, ma a Firenze potrebbe fare bene e anche per lui sarebbe un bel trampolino di lancio. Non è un esterno puro, però sa puntare e saltare l'uomo. Paratici fa parte dell'élite dei dirigenti italiani, con lui è più facile che arrivino calciatori forti”.