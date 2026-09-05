Amoruso: “Fiorentina fragile e senza idee. La partita con il Venezia sarà decisiva per Grosso"

Amoruso analizza le difficoltà della squadra dopo il ko con il Torino e guarda alla prossima sfida

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha commentato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino, evidenziando soprattutto le difficoltà caratteriali e organizzative mostrate dalla squadra.

SULLA FIORENTINA.

“È difficile trovare una spiegazione che possa mettere tutti d’accordo. Vedo una squadra fragile dal punto di vista caratteriale e che non sembra aver preparato abbastanza per mettere i giocatori più forti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Anche dai giovani mi aspetterei più grinta e una maggiore voglia di andare a vincere le partite”.

SULLA SFIDA CON IL VENEZIA.

“Quella contro il Venezia diventa una partita fondamentale, sia per la squadra sia per Grosso. Dopo ci sarà una lunga sosta e, se i risultati non dovessero arrivare, penso che Paratici sarà chiamato a prendere delle decisioni e ad apportare dei cambiamenti”.