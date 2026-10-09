Amoruso: "Dubbio Mastantuono? Non è un problema, il Viola Park ha strumenti per eliminare tutti i problemi"

Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della partita di domani tra Fiorentine e Genoa

Ecco le parole dell'ex viola, Amoruso a Radio Bruno: "Vanoli non ha dato giorni di riposo a differenza delle altre squadre come l'Inter, ma questo può essere un sintomo di alto affaticamento dei giocatori.

Su Atta sapevamo che è un giocatore con grandi doti, le sue prestazioni al momento sono un pò al di sotto, si vede che in questi giorni ha lavorato tanto, forse di più rispetto a quando si allenava a Udine. La Fiorentina ha espresso che ha un problema all'addome e spero non sia un problema di pubalgia, perché a quel punto non c'entra niente il sovraccarico. Mi dispiace per il ragazzo e vediamo se riesce a recuperare velocemente.

Il dubbio Mastantuono lì davanti, ma ricordiamo che la partita è il miglior allenamento possibile, per cui le condizioni forse sono legate più al fuso orario e la stanchezza del volo, ma il centro sportivo della Fiorentina è idoneo per eliminare tutti quei problemi legati ai viaggio lunghi.

Bisogna vedere come Vanoli voglia affrontare la partita, come ha detto De Rossi, il Genoa non aspetterà la Fiorentina e l'attaccherà, ma anche le sconfitte che sono arrivate, abbiamo visto come la squadra vada bene in verticale, era l'idea che si porta dietro dall'anno scorso ma le qualità della squadra erano inferiori.

De Rossi è un allenatore che ama giocare molto la palla ma deve fare i conti con la squadra che ha, il problema del Genoa è che le loro concorrenti hanno vinto molte partite hanno tanti punti di differenza, guardiamo l'inizio di Cagliari e Frosinone. Credo che per ora non corra rischi per la retrocessione, ma comunque deve iniziare a fare punti".