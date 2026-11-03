Senza sconti Amoruso attacca: "A Sassuolo salvo solo il risultato, l'Inter ti ha preso a pallate: Vanoli basta alibi"

L'ex viola analizza il successo contro il Sassuolo e punta il dito contro atteggiamento, scelte di Vanoli e rendimento di alcuni giocatori

La vittoria contro il Sassuolo non basta per cancellare i dubbi sul momento della Fiorentina. A mettere in evidenza le criticità della squadra viola è Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il successo ottenuto al Mapei Stadium. Un'analisi senza sconti, nella quale non mancano critiche alla prestazione, alle scelte tecniche e all'atteggiamento della squadra.

"Una vittoria col Sassuolo che non è grandissima. Prendo solo il risultato, il primo tempo è stato veramente brutto. Poi Pellegrino ha fatto gol da attaccante puro. Per 50-60 minuti la Fiorentina non è riuscita a tirare fuori i problemi del Sassuolo. I primi due gol bellissimi ma casuali, gli ultimi due con la qualità che hai messo dentro".

Nel corso del suo intervento, Amoruso si sofferma anche sulle decisioni di Paolo Vanoli, invitandolo a valutare con maggiore attenzione le caratteristiche e la condizione dei singoli. Secondo l'ex difensore, ci sono alternative che meriterebbero più spazio, mentre alcuni elementi non stanno garantendo il rendimento necessario.

"Goncalves ti ha fatto vedere che bastano due tocchi a volte per fare la differenza. Partiamo da un presupposto: Vanoli è arrivato e si è affidato al centrocampo dello scorso anno, perché voleva dare un'impronta, ricominciare da dove aveva lasciato. Ora però ti ritrovi con Fagioli che non sta giocando bene, Ndour che non ha cambio di passo, Brescianini è lì perchè c'è un dualismo sbagliato con Njie, Goncalves che potrebbe fare l'interno senza problemi. Dipende che tipo di partita vuoi fare".

La parte più dura dell'analisi arriva quando Amoruso affronta il tema della gestione del gruppo. Per l'ex viola, Vanoli deve abbandonare qualsiasi tipo di rigidità nelle scelte e dare spazio a chi dimostra di essere nelle condizioni migliori. Non soltanto parole di incoraggiamento, dunque, ma anche una maggiore severità nei confronti di chi non sta rendendo.

"Devi mettere dentro gente che sta bene e non puoi fissarti su certi nomi, perché non stanno facendo la differenza. Qualità ce n'è, ma l'allenatore non deve dare alibi alla squadra dicendo che nelle ultime partite hai giocato bene, perché l'Inter a Milano ti ha preso a pallate. Per me Vanoli deve iniziare a usare più bastone che carota con alcuni giocatori. La difesa può avere tutte le colpe che volete, ma si difende dal centrocampo".