Ambrosini: "La Fiorentina era in vantaggio casualmente a Milano, l'Inter ha fatto 30 tiri"

L'ex giocatore viola ha parlato del match di Milano

L'ex centrocampista e attuale opinionista televisivo Massimo Ambrosini è tornato a parlare del match di campionato tra Fiorentina e Inter intervenendo nel podcast “Elastici”. Al centro dell'analisi, l'episodio che ha sbloccato la sfida e il divario statistico registrato sul campo tra le due formazioni.

L'episodio chiave e la casualità del vantaggio viola

Analizzando il momento che ha indirizzato l'incontro — disputato nella fascia oraria del lunch match domenicale —, Ambrosini ha evidenziato come la fortuna e l'istinto abbiano giocato un ruolo determinante nel rompere gli equilibri:

“Sulla partita di domenica a pranzo c'è una componente casuale che ha fatto sì che la Fiorentina passasse in vantaggio”, ha spiegato l'ex giocatore, facendo chiaro riferimento alla straordinaria conclusione dalla distanza scoccata da Alex Jimenez, un'iniziativa estemporanea che ha sorpreso la retroguardia nerazzurra.

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Nonostante il lampo della Fiorentina, Ambrosini ha posto l'accento sulla grande pressione offensiva esercitata dalla squadra di Simone Inzaghi, evidenziata dai numeri registrati durante i novanta minuti: