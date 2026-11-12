Ambrosini: "Fagioli ed Oulai non possono giocare insieme, nessuno dei due ti dà la copertura che serve"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina dopo la Juventus

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Massimo Ambrosini per parlare di Fiorentina: "Questa squadra ha idee e talento, manca equilibrio e bisogna curare di più la difesa per essere più coraggiosi in attacco. La Fiorentina è una formazione vulnerabile dietro e si vede bene perchè non ha centrali forti singolarmente ed ha terzini che spingono, ma non tornano. La difesa non lavora bene di reparto perchè sono tutti giocatori che vanno più ad offendere, avrebbe bisogno di gente forte individualmente nel corpo a corpo."

Su Oulai: "Vanoli lo vuole stimolare poi non so com'è con lui in privato, per farlo crescere c'è bisogno sia della carota che del bastone. Lui con Fagioli fanno fatica comunque perchè insieme nessuno fa il filtro per coprire. Li vedo uno in alternativa all'altro, poi se la squadra cresce, magari potremo vederli in coppia."