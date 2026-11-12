Alvini: "Mi pesava non aver mai vinto in A, non dimenticherò mai la partita del Franchi"

Il tecnico del Frosinone ha parlato dello 0-3 al Franchi ad agosto

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha ripercorso le tappe della sua lunga gavetta prima di approdare nel calcio che conta. Un cammino fatto di sacrifici e chilometri macinati lontano dai riflettori, che ricorda da vicino la parabola di altri tecnici arrivati al vertice partendo dal basso.

La gavetta e il paragone con Sarri«Tra il 1992 e il 2010 ho macinato chilometri in auto, girando la Toscana e il resto d'Italia come agente di commercio per vendere suole. Nel frattempo guidavo squadre dilettantistiche. È da 26 stagioni che sto in panchina, senza essermi mai fermato dal 2001», ha raccontato il tecnico toscano. Un percorso che richiama inevitabilmente quello di un altro celebre collega: «Una storia che ricorda un po' quella di Maurizio Sarri, con la differenza che lui ha conquistato uno scudetto e un'Europa League. La mia è stata una lunga gavetta: oggi conto oltre 850 presenze in quasi ogni categoria».

I modelli di riferimento e l'ambizione massima Guardando al presente e al futuro, Alvini non nasconde le proprie fonti d'ispirazione e il traguardo che sogna ancora di tagliare: «Un tecnico a cui mi ispiro? Attualmente Luis Enrique, sia per la sua storia personale sia per il metodo di lavoro e lo stile comunicativo. Tuttavia, sono molti i colleghi che ho studiato e da cui ho tratto insegnamento: da Arrigo Sacchi a Silvio Baldini, passando per Ancelotti, Sarri, Gasperini e Allegri. Tutti allenatori protagonisti di carriere straordinarie che hanno lasciato un'impronta su di me».

Infine, spazio al desiderio più grande per il prosieguo della carriera: «La mia grande ambizione è riuscire a vincere qualcosa nella massima serie, incidendo qui esattamente come sono riuscito a fare in tutti gli altri campionati. Vorrei realizzare un'impresa memorabile, conquistare un titolo e aprire una nuova via: sarebbe meraviglioso».