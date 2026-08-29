Alvini: "Mi dispiace Firenze e per la festa. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo"
Le parole del mister del Frosinone in sala stampa al termina della partita con la Fiorentina
Al termine del netto successo per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è intervenuto in sala stampa per analizzare la prestazione della sua squadra.
“In una serata così bella per noi, voglio ricordare il mio paese Fucecchio. Ci ha lasciati Gianluca Papini e voglio dedicargli la partita”.
Alvini ha poi riconosciuto i meriti della Fiorentina, nonostante il risultato molto pesante:
“Sono felice per la squadra, non era facile. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo, la Fiorentina ha fatto una gara tosta. Questa è una vittoria importante, abbiamo messo in campo il lavoro fatto”.
Infine, Alvini ha rivolto un pensiero alla Fiorentina e alla particolare serata vissuta al Franchi, nel giorno delle celebrazioni per il Centenario viola:
“Mi dispiace per Firenze e per la festa”.