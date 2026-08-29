Alvini: "Mi dispiace Firenze e per la festa. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo"

Al termine del netto successo per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è intervenuto in sala stampa per analizzare la prestazione della sua squadra.

“In una serata così bella per noi, voglio ricordare il mio paese Fucecchio. Ci ha lasciati Gianluca Papini e voglio dedicargli la partita”.

Alvini ha poi riconosciuto i meriti della Fiorentina, nonostante il risultato molto pesante:

“Sono felice per la squadra, non era facile. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo, la Fiorentina ha fatto una gara tosta. Questa è una vittoria importante, abbiamo messo in campo il lavoro fatto”.