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Alvini: "Mi dispiace Firenze e per la festa. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo"

Le parole del mister del Frosinone in sala stampa al termina della partita con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 21:21
Alvini: "Mi dispiace Firenze e per la festa. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo" -
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Al termine del netto successo per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è intervenuto in sala stampa per analizzare la prestazione della sua squadra.

“In una serata così bella per noi, voglio ricordare il mio paese Fucecchio. Ci ha lasciati Gianluca Papini e voglio dedicargli la partita”.

Alvini ha poi riconosciuto i meriti della Fiorentina, nonostante il risultato molto pesante:

“Sono felice per la squadra, non era facile. Il risultato è più ampio di quello che meritavamo, la Fiorentina ha fatto una gara tosta. Questa è una vittoria importante, abbiamo messo in campo il lavoro fatto”.

Infine, Alvini ha rivolto un pensiero alla Fiorentina e alla particolare serata vissuta al Franchi, nel giorno delle celebrazioni per il Centenario viola:

“Mi dispiace per Firenze e per la festa”.

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