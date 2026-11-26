L'analisi Altro che moduli e tattiche: a dare dei segnali devono essere i calciatori, con spirito di sacrificio

Al di là delle valutazioni tattiche toccherà comunque anche ai singoli interpretare diversamente i vari momenti delle partite, mettendo in campo disponibilità al sacrificio

Che gli allenatori a Firenze possano ritrovarsi costretti a fare di necessità virtù non è una novità, magari perché obbligati ad adattare più di un calciatore in vari ruoli come avvenuto nel passato più o meno recente, ma che due tecnici potessero trovarsi di fronte a identici problemi dopo appena un terzo del campionato è un’assoluta novità. Così aggiornato il libro delle ricette che Paulo Sousa inaugurò oltre un decennio fa, parlando di frittate da preparare con le uova a disposizione, stavolta tocca (di nuovo) a Vanoli individuare la formula giusta per ritrovare equilibrio, soprattutto in mezzo al campo, là dove lo stesso Grosso aveva alzato bandiera bianca dopo appena 270 minuti di campionato.

La storia è nota, comincia all’indomani del fragoroso k.o. di Monza ed è destinata a svilupparsi attraverso un ritorno all’antico, ovvero a quel centrocampo a 3 con il quale la Fiorentina aveva cominciato il suo cammino stagionale, magari ritrovando dall’inizio pure Fagioli. Rimasto in panchina per 90 minuti al Brianteo l’azzurro è scivolato nelle gerarchie di formazione dietro a Oulai, ma contro l’Udinese potrebbe avere una nuova chance. Di certo nel suo pellegrinaggio tattico Vanoli sta pensando di tornare a coprirsi in mezzo al campo, dopo che il 4-2-3-1 ha soltanto illuso che i problemi di equilibrio fossero risolti. In pratica, anche in virtù di riflessioni interne alla società, l’allenatore si starebbe convincendo di quanto già palesato dal suo predecessore, e in assenza di un interprete di peso in rosa (un mediano d’interdizione che potrebbe arrivare solo a gennaio) l’idea sarebbe quella di un nuovo cambio di modulo a cominciare dalla sfida di Udine. Un ritorno al 4-3-3 che tra le altre cose escluderebbe Gonçalves tra i titolari a favore di Brescianini, almeno in Friuli visto che dopo il ritorno tra i convocati Atta potrebbe giocare solo uno spezzone di gara, in un replay non solo di quanto proposto da Grosso nella prima gara stagionale a Roma, ma pure di quanto già visto nel girone di ritorno dell’anno scorso.

L’ennesimo cambio di rotta è dettato dalle troppe reti incassate, 28 gol al passivo che rendono la difesa viola la seconda peggiore del campionato, seppure in questa stagione il 4-3-3 non abbia evitato sonore sconfitte. Archiviati i 3 k.o. con Grosso in panchina (e 9 gol presi tra Roma, Frosinone e Torino) in 9 partite di campionato alla guida della Fiorentina Vanoli ha scelto il 4-3-3 solo in 3 occasioni, contro Napoli, Inter e Atalanta, preferendo il 4-2-3-1 con Venezia, Genoa e Como e confermandolo anche di recente, a partire dal secondo tempo della sfida al Sassuolo quando nella ripresa entrarono sia Gonçalves che Oulai per proseguire contro Juventus e Monza.

Al di là delle valutazioni tattiche toccherà comunque anche ai singoli interpretare diversamente i vari momenti delle partite, mettendo in campo una disponibilità al sacrificio che ancora oggi rappresenta uno dei limiti principali della Fiorentina. È anche sotto questo profilo che va letto lo sfogo di Vanoli in sala stampa sulla mancanza di umiltà emersa a Monza, intervento arrivato dopo un confronto negli spogliatoi dove il capitano De Gea e il resto della squadra si sono parlati a lungo.

E a proposito, prima che oggi il gruppo si ritrovi in ritiro al Viola Park, Mastantuono è stato il primo a rivolgersi ai tifosi, scusandosi per la prova di lunedì sera e assicurando a tutti che la squadra saprà uscire da questo momento di difficoltà. Lo stesso augurio di Vanoli, che intanto prepara una nuova rivoluzione tattica per tenersi stretta la panchina della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione