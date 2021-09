Allegri, frecciata alla Fiorentina: “Chiesa deve capire che adesso siamo alla Juventus”

Entrato nel secondo tempo di Juventus-Milan, Federico Chiesa non sembra aver entusiasmato Massimiliano Allegri: ““È entrato in un momento difficile della partita – ha detto il tecnico bianconero che, complici i problemi fisici dell’ex Fiorentina, lo ha schierato titolare solo una volta, contro l’Empoli – e avevo bisogno di lui per portare la palla nella metà campo opposta. Deve crescere e acquisire la consapevolezza che siamo alla Juventus”. Lo scrive TMW

IL RETROSCENA DI ZAZZARONI: “TELEFONATA TRA SARRI E ITALIANO”