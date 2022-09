Allegri contento: “Siamo stati bravi in difesa. Potevamo fare il 2-0 e avremmo ucciso la partita”

Massimiliano Allegri ha parlato a fine partita in sala stampa del Franchi, queste le parole dell’allenatore della Juventus:

“La Fiorentina ha spinto molto e noi non siamo stati bravi nelle uscite, diciamo che ci siamo allenati nel fare una buon fase difensiva. Vlahovic in panchina perchè Milik ci avrebbe dato una mano in più nelle palle in uscite, fatto riposare in vista di martedi, poi ci sono stati dei cambi obbligati ed è rimasto in panchina. La gara di martedi per noi è importante, Di Maria fuori in via precauzionale, tanti giocatori si sono allenati poco, ci vuole pazienza. Nel secondo tempo siamo calati con qualche giocatori, nel primo tempo abbiamo avuto la palla per il 2-0, non abbiamo ancora quella cattiveria, non l’ho vista. Tranne questo ai ragazzi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Gol subito? Dovevamo avere pazienza nel battere l’angolo in cui eravamo messi anche male, in quel momento la partita va uccisa, andavamo sul 2-0, magari poi l’avremmo persa 3-2”

