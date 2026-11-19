Alciato su Fagioli: "Non è giusto sia lui il capro espiatorio della Nazionale, non ha giocato male solo lui"

Il giornalista di SKY ha parlato del giocatore viola Fagioli

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il giornalista sportivo Alessandro Alciato ha tracciato un bilancio sull'attuale momento dei viola, soffermandosi sui giocatori più attesi, sull'evoluzione del progetto affidato a Paolo Vanoli e sulle recenti discussioni legate alle gare delle Nazionali.

L'entusiasmo per Mastantuono

Tra i profili che accendono maggiormente la fantasia dell'ambiente gigliato spicca senza dubbio Franco Mastantuono, riguardo al quale Alciato ha raccontato un retroscena curioso della scorsa estate: «In Serie A ci sono due calciatori che mi affascinano più degli altri: Mastantuono e Nico Paz. Quando questa estate ho osservato il talento viola palleggiare in spiaggia insieme ai bambini, avevo già capito che fosse fuori categoria. Sul terreno di gioco è formidabile: non fa la star, durante le sedute di lavoro spinge persino oltre il dovuto e, secondo me, rappresenta un acquisto straordinario. Continuando su questa strada potrà regalare enormi soddisfazioni ai tifosi. Gioca con la maturità di un ventisettenne, eppure ha soltanto 19 anni: ci farà divertire parecchio».

La crescita del gruppo con Vanoli

Spazio quindi alla condizione generale della squadra, alle prese con un inizio in salita dopo i profondi cambiamenti estivi ma in costante progresso sotto la direzione di Vanoli, mentre all'orizzonte si profilano le importanti sfide con Monza e Udinese: «L'annata è complessa, ma è fisiologico per un organico così rinnovato. Grazie al lavoro di Vanoli i tasselli stanno tornando al loro posto. Questo gruppo va valutato sul medio-lungo periodo, senza fermarsi a questi primi mesi: ricordiamoci inoltre che dobbiamo ancora ammirare il vero Atta, il quale, una volta al top, potrà togliere parecchie soddisfazioni. Insieme a Mastantuono e Pellegrino ha i mezzi per far gioire l'ambiente. Servirà ancora qualche gara per trovare la quadratura definitiva».

La difesa di Fagioli

In chiusura, una chiara presa di posizione a tutela di Nicolò Fagioli, finito al centro delle critiche dopo le recenti apparizioni con l'Italia: «Mi ha irritato parecchio vedere Fagioli trasformato nel capro espiatorio in Nazionale. Non ha disputato una gara brillante, siamo d'accordo, però contro il Belgio è girato poco o nulla per l'intera squadra. Trovo fastidioso che i giudizi negativi vengano scaricati unicamente sulle sue spalle».