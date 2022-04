Al 29′ la Fiorentina passa in vantaggio al Maradona con Nico Gonzalez, Duncan mette dentro per Cabral che fa di sponda, l’argentino la mette dove Ospina non può arrivare. 1-0 per i viola.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: SAPONARA E DUNCAN TITOLARI, CABRAL AL CENTRO DELL’ATTACCO