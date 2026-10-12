Aglietti: “La Fiorentina è stata presuntuosa. Doveva soffrire da squadra, non perdersi in leziosità”

Aglietti commenta la sconfitta Viola al Ferraris

Alfredo Aglietti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Sicuramente c'è stato un approccio sbagliato. Da parte di tutto il gruppo, non solo degli undici che sono scesi in campo. Sono convinto che se anche ci fossero stati altri calciatori dal primo minuto, la prestazione del primo tempo non sarebbe cambiata".

"Il Genoa ha aggredito la partita, la Fiorentina non è sembrata pronta a fare quel tipo di partita. Anche un po' presuntuosa. Nel secondo tempo si sono visti i veri valori, ma il primo ha indirizzato la partita. Era una partita abbordabile per la Fiorentina. Un risultato positivo sarebbe stato importante per dare continuità e non dilapidare l'entusiasmo che si era creato".

Aggiunge: "Non mi aspettavo una prestazione del genere. A Venezia, in una partita simile a quella di sabato, la Fiorentina aveva approcciato la gara in modo completamente diverso. Aveva avuto una reazione di rabbia, di nervosismo, di qualità. E l'ha ribaltata. Tutto questo sabato non si è visto. Si è dovuto aspettare la fine del primo tempo e i cambi per veder cambiare qualcosa. Essere una squadra giovane può essere un alibi, ma ciò che è successo sabato deve essere di insegnamento".

"All'interno di una partita ci sono tante partite. Quando c'è da soffrire, devi soffrire da squadra, sentendo la paura del prendere gol e alzando il livello di attenzione. Poi dopo puoi colpire con le tue qualità. La Fiorentina dalla cintola in su ha una squadra secondo molto forte e tecnica, che può divertire. Ma deve essere anche concreta. Non si può perdere in leziosità di troppo. Ci sono momenti in cui ci si deve mettere l'elmetto e soffrire".

Su Fagioli e Oulai: "Fagioli è un giocatore forte, importante, che sta crescendo anche sotto l'aspetto della leadership. Non escluderei una loro convivenza, ma è chiaro che ci voglia un po' di tempo. C'è da capire se e come Oulai possa fare la mezzala, sennò si può impostare un centrocampo a due. Vanoli non deve essere frenetico, deve capire gli step di crescita di un ragazzo giovane come Oulai, che arriva da un campionato diverso".