Aggredito e derubato di sciarpe e felpe della Fiorentina nel pieno centro di Braga in diretta. Il video

Un tifoso della Fiorentina, il nostro grande amico e collaboratore Filippo Ferroni, è stato aggredito nel pieno centro di Braga, alle ore 23 locali, precisamente in Largo Carlos Amarante, a pochi passi dalla scritta Braga, nel corso della diretta Twitch con Passione Fiorentina. Filippo è stato aggredito e derubato della sua sciarpa viola e della sua felpa della Fiorentina, prima di essere buttato per terra e colpito ripetutamente. Fortunatamente sta bene, non ha riportato nessuna ferita e non è stato derubato di altri oggetti. Ecco il video dell’accaduto in diretta:

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL BRAGA