Agenzie scommesse sui gol di Vlahovic e Chiesa: quotato a 2 il gol del serbo, Kouamè quotato a 5,50

Siamo alla vigilia di Juventus-Fiorentina, le agenzie di scommesse gongolano per questa sfida ricca di scenari interessanti. A cominciare dai due grandi ex Fiorentina, vale a dire Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che si ritroveranno contro la squadra viola che li ha lanciati e valorizzati. La vittoria della Juventus è data a 1,85 su Snai contro il 4,25 del colpo viola, che in Serie A non vince in trasferta da novembre. Fissato invece a 3,55 il pari come nel match di andata. Proprio Dusan Vlahovic, tornato al gol a Salerno con una doppietta, cerca il suo primo gol dell’ex, quotato a 2,50. Anche Federico Chiesa non hai mai segnato alla Fiorentina in due precedenti in bianconero: il primo gol in Serie A dell’azzurro in questo campionato vale invece 4 volte la posta. Occhi puntati anche su un altro ex, Juan Cuadrado, match-winner nell’ultimo precedente allo Stadium in campionato, il cui bis è visto a 6,50 volte la posta. Un gol di Christian Kouame è quotato a 5,50.

