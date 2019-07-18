Agente Lobotka: "In Italia è stato cercato dal Napoli per primo, poi dal Milan e dalla Fiorentina"

Branislav Jasurek, il procuratore del centrocampista slovacco del Celta Vigo Lobotka è intervenuto a Calciomercato.com: “Stanislav Lobotka è un centrocampista di grande valore, che in Spagna ha fatto...

Branislav Jasurek, il procuratore del centrocampista slovacco del Celta Vigo Lobotka è intervenuto a Calciomercato.com: “Stanislav Lobotka è un centrocampista di grande valore, che in Spagna ha fatto vedere di essere parecchio forte. Il Celta Vigo è un grande club e il ragazzo è contento di giocare nel campionato della Liga BBVA anche se il mercato fa il suo corso. In Italia è stato cercato da diverse squadre, il Napoli per primo, poi Milan e anche la Fiorentina, anche se in questo momento sono più indietro rispetto ad altri club. Stiamo parlando con tanti club, delle trattative sono più avanti rispetto alle altre. Sappiamo che in Serie A è molto stimato, vedremo come evolverà il mercato”.