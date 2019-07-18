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Agente Lobotka: "In Italia è stato cercato dal Napoli per primo, poi dal Milan e dalla Fiorentina"

Branislav Jasurek, il procuratore del centrocampista slovacco del Celta Vigo Lobotka è intervenuto a Calciomercato.com: “Stanislav Lobotka è un centrocampista di grande valore, che in Spagna ha fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 14:14
Agente Lobotka: "In Italia è stato cercato dal Napoli per primo, poi dal Milan e dalla Fiorentina" - Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
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Branislav Jasurek, il procuratore del centrocampista slovacco del Celta Vigo Lobotka è intervenuto a Calciomercato.com: “Stanislav Lobotka è un centrocampista di grande valore, che in Spagna ha fatto vedere di essere parecchio forte. Il Celta Vigo è un grande club e il ragazzo è contento di giocare nel campionato della Liga BBVA anche se il mercato fa il suo corso. In Italia è stato cercato da diverse squadre, il Napoli per primo, poi Milan e anche la Fiorentina, anche se in questo momento sono più indietro rispetto ad altri club. Stiamo parlando con tanti club, delle trattative sono più avanti rispetto alle altre. Sappiamo che in Serie A è molto stimato, vedremo come evolverà il mercato”.

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