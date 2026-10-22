Agente Dragusin: "Niente può abbattere Radu, è un ragazzo forte. Non si è pentito di scegliere la Fiorentina"

Le parole dell'agente di Radu Dragusin sul rendimento del suo assistito e sul momento negativo della Fiorentina

Il procuratore di Radu Dragusin, Florian Manea, ha parlato ai microfoni di Digisport.ro del momento difficile che sta attraversando la Fiorentina, soffermandosi anche sulla situazione del proprio assistito.

"Non so cosa manchi alla Fiorentina, non sono un allenatore. Probabilmente, in alcuni momenti delle partite, è mancata anche un po’ di fortuna. Preferisco non commentare quanto viene scritto: Dragusin deve fare il suo dovere nei confronti della squadra. Sono convinto che riusciranno a chiarirsi e a trovare una soluzione, permettendo alla Fiorentina di raggiungere i risultati sperati".



L’agente ha poi escluso che il difensore possa essersi pentito della scelta di vestire la maglia viola, sottolineando come il club avesse mostrato un forte interesse nei suoi confronti:

"Non credo che si sia pentito. La Fiorentina lo voleva fortemente e ritengo che abbiamo fatto una buona scelta. Radu si trova bene lì e sono sicuro che i risultati arriveranno. Niente può abbatterlo, è un ragazzo forte. Credo sia ancora troppo presto per fare valutazioni: la Fiorentina ha tutto il tempo per riprendersi"

