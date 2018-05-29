Ag. Pioli: "Si aspetta dalla Fiorentina la dimostrazione delle sue ambizioni con il mercato"

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole "La partenza di Badelj è un peccato sia per Pioli ma anche per la Fiorentina, anche per i valori umani del ragaz...

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole "La partenza di Badelj è un peccato sia per Pioli ma anche per la Fiorentina, anche per i valori umani del ragazzo. Adesso sono tutti impegnati a cercare di dare alla squadra i migliori giocatori possibili. Non abbiamo parlato con la società del rinnovo di contratto, gli obiettivi sono stati raggiunti. Ora c'è da capire se sarà Europa o meno. In ogni caso è stata un'annata particolare, difficile da dimenticare. La piazza di Firenze è esigente, Pioli si aspetta dalla società viola la dimostrazione delle sue ambizioni".