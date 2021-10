Ag. Martinez Quarta: “Vuole arrivare in Europa, vuole essere titolare. Scorso anno difficoltà”

Ai microfoni di Serie A News è intervenuto Gustavo Goñi, agente di Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, raccontando l’inizio di stagione del giocatore. Queste le sue parole:

“Il calciatore sta dimostrando semplicemente ciò che è: un giocatore top, destinato a brillare dovunque si disimpegni. L’anno scorso non è stato semplice perché, appena arrivato alla Fiorentina, ha attraversato il periodo d’adattamento con cambi d’allenatore e quindi di schemi. Ma oggi, con un tecnico e uno schema consolidato più l’anno di esperienza in Italia, sta tornando quello dei tempi del River o anche meglio.

Una delle caratteristiche di Martinez Quarta è essere ambizioso. È un vincente: col River ha vinto in campo internazionale la Copa Libertadores e la Copa America con la Nazionale, per cui pensare al traguardo più ambizioso, quando ci sono tanti club lì in alto, non è fuori luogo. Il minimo a cui puntare è la qualificazione a una delle coppe internazionali ma lui sogna sempre in grande.

Sta lavorando per recuperare la titolarità. Sa che deve aspettare il suo momento ed è orgoglioso di essere tra i convocati dei campioni d’America dopo tanto tempo. Intende lottare prima per classificare la Nazionale ai Mondiali e aiutare in ciò che sia e poi andare per andare al Mondiale…”