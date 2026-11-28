Ag. Kouadio: "La Fiorentina è la società che ha lavorato meglio con i giovani negli ultimi anni"

Le parole dell'agente di Kouadio

Alessandro Moggi, procuratore di Eddy Kouadio, difensore attualmente in prestito dalla Fiorentina al Monza, ha parlato a Sky Sport del talento Viola:

“È un ragazzo di grande prospettiva. Mancini, che come al solito ha grande visione del futuro e gli ha dato subito una chance convocandolo nel gruppo della Nazionale Maggiore. Adesso con l’Italia U21 ed è un'ulteriore testimonianza del lavoro della Fiorentina sui giovani”.

“Se andiamo a vedere il lavoro fatto da Valentino Angeloni e dai dirigenti della Fiorentina si vede che forse quella viola è la società che ha lavorato meglio con i giovani negli ultimi anni. Kouadio ne è la dimostrazione”.