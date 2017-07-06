Ag. Babacar: "Ottima stagione quella di Baba. Adesso Corvino è di coloro che vogliono andare via per guadagnare di più"

Una volta venduti questi calciatori Corvino farà ripartire la Fiorentina con un nuovo ciclo" così Patrick Bastianelli a Sport Mediaset

Il procuratore di Babacar ha parlato a Sport Mediaset, queste le parole di Patrick Bastianelli:

"Babacar ha fatto una stagione positiva dato che ha fatto 14 gol in 12 gare da titolare non potrebbe essere che così. A Firenze si è chiuso un ciclo, con giocatori che puntano a migliorare la loro situazione economica e non solo ed il club si ritrova vittima di questa situazione. Una volta ceduti questi giocatori Corvino ripartirà con un nuovo ciclo e con nuovi calciatori”