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Ag. Babacar: "Ottima stagione quella di Baba. Adesso Corvino è di coloro che vogliono andare via per guadagnare di più"

Una volta venduti questi calciatori Corvino farà ripartire la Fiorentina con un nuovo ciclo" così Patrick Bastianelli a Sport Mediaset

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 14:47
Ag. Babacar: "Ottima stagione quella di Baba. Adesso Corvino è di coloro che vogliono andare via per guadagnare di più" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il procuratore di Babacar ha parlato a Sport Mediaset, queste le parole di Patrick Bastianelli:

"Babacar ha fatto una stagione positiva dato che ha fatto 14 gol in 12 gare da titolare non potrebbe essere che così. A Firenze si è chiuso un ciclo, con giocatori che puntano a migliorare la loro situazione economica e non solo ed il club si ritrova vittima di questa situazione. Una volta ceduti questi giocatori Corvino ripartirà con un nuovo ciclo e con nuovi calciatori”

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