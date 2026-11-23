Affonda la Fiorentina all'U-Power Stadium, il Monza vince 3-0 e sorpassa i viola in classifica

Troppa poca Fiorentina oggi a Monza. Dopo la sosta ricomincia nel peggiore dei modi il campionato dei viola

Dodicesima giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 20:45, all'U-Power Stadium incontra il Monza di Ivan Juric. La viola è reduce dal 2-2 casalingo contro la Juventus arrivato prima della sosta.

Nella Fiorentina ancora assente Marin Pongracic, si rivede invece tra i convocati Arthur Atta, il francese ha recuperato dal sovraccarico funzionale all'addome.



PRIMO TEMPO. A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 2’ Oulaï calcia dalla distanza, palla deviata in angolo. Al 6’ altro squillo della Fiorentina, Oulaï prova a piazzare ma Thiam ci arriva e smanaccia il pallone in corner. Al 21’ Jimenez calcia di destro, Thiam si allunga e salva il Monza. Al 23’ cross dentro di Joao Mario; Goglichidze colpisce il pallone di testa e rischia l’autogol. Al 26’ Viery resta giù, infortunio muscolare al flessore della gamba sinistra. Al 27’ è costretto a lasciare il campo, al suo posto Ranieri. Al 30’ Birindelli prova il colpo di testa, palla che si spegne sul fondo. Al 36’ Birindelli calcia, De Gea fa buona guardia sul primo palo. Al 38’ tiro in curva di Gnonto. Al 42’ destro di Joao Mario da fuori area, Thiam chiude lo specchio. Al 43’ Varela calcia, Oulaï colpisce il pallone di mano, non ci sono dubbi calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Varela che firma l’1-0 spiazzando De Gea. Monza che passa in vantaggio all’U-Power Stadium.

SECONDO TEMPO. Vanoli si gioca subito il secondo cambio della partita, fuori Gonçalves al suo posto Njie. Al 49’ ripartenza giusta della Fiorentina, Gnonto si accentra e calcia, pallone che finisce tra le braccia di Thiam. Al 50’ Joao Mario dentro per Njie che calcia, palla che finisce in angolo. Al 51’ Pessina dentro per Varela che passa davanti a Ndour e di tacco firma il 2-0 per il Monza. Al 54’ conclusione dalla distanza di Mastantuono, palla fuori dallo specchio. Al 57’ sinistro di Pessina, De Gea salva la Fiorentina dal 3-0. Al 59’ Robinson calcia e trova la deviazione di Njie, palla che si insacca sotto la traversa. 3-0 Monza al Brianteo. Al 61’ Mastantuono a rimorchio per Pellegrino che calcia, Thiam si salva. Al 63’ Njie calcia, Thiam chiude lo specchio. Al 63’ conclusione centrale di Mastantuono. Al 66’ doppio cambio Fiorentina, fuori Gnonto e Mastantuono, dentro Valdepenas e Beto. Al 67’ fuori Robinson, dentro Mota. Al 67’ Jimenez dentro per Beto che colpisce il pallone di testa ma non trova lo specchio della porta. Al 73’ Mota si accentra e calcia, palla sul fondo. Al 74’ doppio cambio Monza, fuori Akinsanmiro e Kouadio, dentro Ziolkowski e Ondoa. All’80’ giallo per Dragusin. All’84’ dentro Lucchesi e Touré, fuori Pessina e Birindelli. All’86’ Beto colpisce il palo. All’88’ Mota calcia dalla distanza. Il Monza vince 3-0 all’U-Power Stadium.