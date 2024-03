Adesso spazio a Mark Stephan, ad del club, sempre in ombra ma controllore della Fiorentina di Commisso 

Con la scomparsa di Joe Barone, Rocco Commisso si affiderà agli uomini di fiducia. A chi, negli anni americani e italiani, ha dimostrato di sapere gestire le aziende del patron viola. Per questo motivo, la Fiorentina farà riferimento a Mark Stephan, amministratore delegato del club.

Joe Barone ci metteva la faccia, sempre ma tutti gli “ok” alle operazioni sono sempre arrivati da lui. Un uomo che lavora con Rocco Commisso da 28 anni e che spesso si trovava al Viola Park per gestire le “carte” della Fiorentina. Per molti è una figura sconosciuta, ma nonostante il lavoro nell’ombra, il controllo della Fiorentina è in una mano sua. E ovviamente, anche in quella di Rocco Commisso. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, ERRORACCIO DI JACK