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Adani: "Bremer fa un ghigno malefico dopo il gol, pure lui sapeva che l'aveva fatto col braccio"

L'ex giocatore ha detto il suo pensiero sul gol del difensore brasiliano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 14:11
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Adani: "Bremer fa un ghigno malefico dopo il gol, pure lui sapeva che l'aveva fatto col braccio" -
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L'episodio che ha fatto infuriare il popolo viola è la rete del definitivo 2-2 firmata da Bremer. Sul colpo di testa del difensore brasiliano, il pallone impatta contro la parte superiore del braccio. Arbitro e Var hanno optato per la convalida, classificando il contatto come spalla, ma i dubbi sulla regolarità restano enormi.

Ospite negli studi Rai de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha posto l'accento su un dettaglio comportamentale sfuggito a pochi, sfruttando il suo vissuto da ex calciatore per decifrare le espressioni in campo:

"L'espressione sul volto di Bremer non lascia spazio a dubbi, lui è perfettamente consapevole di quello che è successo. Fa quel tipico sorriso beffardo che dimostra chiaramente come il contatto sia avvenuto con il braccio e non con la spalla".

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