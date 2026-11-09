Adani: "Bremer fa un ghigno malefico dopo il gol, pure lui sapeva che l'aveva fatto col braccio"

L'ex giocatore ha detto il suo pensiero sul gol del difensore brasiliano

L'episodio che ha fatto infuriare il popolo viola è la rete del definitivo 2-2 firmata da Bremer. Sul colpo di testa del difensore brasiliano, il pallone impatta contro la parte superiore del braccio. Arbitro e Var hanno optato per la convalida, classificando il contatto come spalla, ma i dubbi sulla regolarità restano enormi.

Ospite negli studi Rai de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha posto l'accento su un dettaglio comportamentale sfuggito a pochi, sfruttando il suo vissuto da ex calciatore per decifrare le espressioni in campo: