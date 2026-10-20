Adani attacca Allegri: "Troppe risatine, manca di rispetto verso i napoletani e sta fallendo ancora"

L'ex giocatore ha criticato il tecnico livornese dei partenopei

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Viva El Futbol, Daniele Adani è tornato ad attaccare duramente Massimiliano Allegri, mettendo nel mirino l'atteggiamento tenuto nelle conferenze stampa e rievocando le famose dichiarazioni del 2019 prima del suo addio alla Juventus, collegandole all'attuale avventura dell'allenatore.

"Le risatine in conferenza dei giornalisti sono la cosa peggiore di tutte", ha esordito Adani senza mezzi termini. "Era il 2019, ma le risatine le ho viste anche oggi dopo quasi 8 anni. Se fossi un tifoso del Napoli non mi sentirei rispettato. Al Milan e alla Juve c'era la pletora intorno e le risate abbondavano, soprattutto quando vinci 5 scudetti di fila e chi arrives secondo è un perdente, un fallito e va deriso con tutti che ridono. Ovviamente è sarcasmo, e non va bene."

L'opinionista ha poi richiamato la passione della piazza partenopea, ricordando l'era di Maurizio Sarri e la sofferenza dell'attuale tifoseria: "Ma le risatine le ho viste fare anche oggi a Napoli dove tutti i tifosi napoletani stanno sanguinando. Si sono divertiti in questi anni e, lo dico io, si sono divertiti anche con Sarri mentre veniva preso per il culo facendo 82, 86 e 91 punti perché la squadra giocava a calcio e dominava. Contro quella Juve era impossibile vincere, Sarri fece 91 punti e ci fu solo gratitudine per il modo di offrire calcio e andare a testa alta in ogni stadio."

Adani ha continuato la sua disamina affrontando le questioni societarie e il valore della rosa, mettendo in discussione le scuse legate al calciomercato: "La scelta di Allegri l'ha fatta Manna o De Laurentiis? Non è il segreto di Pulcinella che erano stati contattati altri allenatori. Il mercato non è stato fatto? I giocatori 4 mesi fa e 15 mesi fa hanno fatto un secondo e un primo posto. E Allegri poteva anche rifiutare."

In conclusione, l'ex difensore ha voluto lanciare un interrogativo diretto sulle reali prospettive della squadra e sulla gestione del tecnico: "Se tra un mese migliorerà, sarò il primo a dirlo. Ma era stato fatto passare per buono il lavoro alla Juve, per positivo il lavoro al Milan non andando in Champions giocando pure senza Coppe. Se il Napoli arriva quinto come fa a fare mercato? Per farla migliorare c'è solo un modo: lavorando. Ma il lavoro lo può fare Allegri?"