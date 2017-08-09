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ACF: domenica amichevole a Viareggio contro il Parma neopromosso in B

La Fiorentina informa – tramite il proprio sito – che domenica 13 Agosto alle ore 20:30, allo Stadio dei Pini di Viareggio, la squadra viola incontrerà in amichevole il Parma, club neo promosso in Ser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:02
ACF: domenica amichevole a Viareggio contro il Parma neopromosso in B - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina informa – tramite il proprio sito – che domenica 13 Agosto alle ore 20:30, allo Stadio dei Pini di Viareggio, la squadra viola incontrerà in amichevole il Parma, club neo promosso in Serie B.

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