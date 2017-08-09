ACF: domenica amichevole a Viareggio contro il Parma neopromosso in B
La Fiorentina informa – tramite il proprio sito – che domenica 13 Agosto alle ore 20:30, allo Stadio dei Pini di Viareggio, la squadra viola incontrerà in amichevole il Parma, club neo promosso in Ser...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:02
La Fiorentina informa – tramite il proprio sito – che domenica 13 Agosto alle ore 20:30, allo Stadio dei Pini di Viareggio, la squadra viola incontrerà in amichevole il Parma, club neo promosso in Serie B.