di Flavio Ognissanti

Iachini è a Firenze e aspetta solo che la società ufficializzi l’accordo raggiunto tra le parti. Si tratta di un contratto di un anno e mezzo, è stata questa la richiesta di Beppe Iachini, accettata subito dalla Fiorentina. Insomma, il tecnico si sente già il nuovo allenatore viola forte di un’intesa ormai concordata. Ma perché, se è tutto fatto, la società viola non ufficializza l’accordo e il nuovo allenatore? Semplicemente perché Pradè e Joe Barone vogliono ancora qualche ora di riflessione, sperando di trovare qualche allenatore con più appeal e più spessore. Ma quasi certamente sarà lui il nuovo tecnico viola, con buona pace dei tifosi viola, a cui non fa sognare un allenatore traghettatore così di poco appeal e poca storia di rilievo da allenatore. L’ultima sua esperienza è stata proprio a pochi chilometri da Firenze, a Empoli, dove era stato chiamato per risollevare la situazione dopo l’esonero di Andreazzoli, ma fu anche lui esonerato qualche mese successivo.