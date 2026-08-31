Accomando: "Gudmundsson sempre più vicino alla Lazio. Sull'ex Genoa c'è però anche il Galatasaray"

L'islandese è in uscita dalla viola e la destinazione più probabile sembrano i biancocelesti, che hanno appena salutato Ratkov.

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2026 10:30

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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