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Accomando: "Gudmundsson sempre più vicino alla Lazio. Sull'ex Genoa c'è però anche il Galatasaray"

L'islandese è in uscita dalla viola e la destinazione più probabile sembrano i biancocelesti, che hanno appena salutato Ratkov.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 10:30
Accomando: "Gudmundsson sempre più vicino alla Lazio. Sull'ex Genoa c'è però anche il Galatasaray" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta Orazio Accomando, la Fiorentina sta lavorando anche sul fronte delle cessioni: il nome di Gudmundsson è quello più caldo di tutti, con l'islandese sempre più vicino alla Lazio.

I biancocelesti infatti, hanno appena ceduto Ratkov, e sono alla ricerca di un giocatore offensivo: la trattativa con la viola per l'ex Genoa è ben avviata, con il ragazzo che si sta avvicinando in queste ore alla corte di Rino Gattuso.

Sull'islandese c'era anche l'interesse del Galatasaray, che però adesso sembra indietro rispetto alla squadra biancoceleste.

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