Abbiamo le prove, il Fair Play Finanziario è la scusa di chi non vuole spendere. Adesso zero alibi

Adesso abbiamo la prova, il Fair Play Finanziario è la scusa di chi non vuole spendere. La sentenza di oggi del Tas, è una grossa lezione non solo per la Fiorentina, il Milan o il calcio italiano ma p...

A cura di Flavio Ognissanti 20 luglio 2018 13:19

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